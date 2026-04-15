Edirne\'de 31 Kaçak Göçmen Yakalandı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı.

Hudut birlikleri tarafından Eskiköy, Saçlımüsellim köyü ve Gemici köyünde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu Suriye, Afganistan, Irak, İran, Filistin ve Cezayir uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.