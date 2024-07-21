Edirne'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Lalapaşa ve Meriç ilçelerinde yaptıkları denetimlerde 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.