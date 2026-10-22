Edirne'de 33 sporcunun katıldığı 3 Bant Bilardo Turnuvası'nı Ünal İrci kazandı - Son Dakika
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Edirne'de 33 sporcunun katıldığı 3 Bant Bilardo Turnuvası'nı Ünal İrci kazandı

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Edirne\'de 33 sporcunun katıldığı 3 Bant Bilardo Turnuvası\'nı Ünal İrci kazandı
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Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvası'nda Ünal İrci birinci oldu. 12-20 Ekim'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo Tesisi'nde yapılan turnuvaya 33 sporcu katıldı, İsmail Bilen ikinci oldu.

Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvası'nda Ünal İrci birinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo Tesisi'nde 12-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvaya 33 sporcu katıldı.

Yarı final ve final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular belli oldu.

Müsabakalar sonucunda Ünal İrci birinci, İsmail Bilen ikinci, Hasan Yılmazer üçüncü, Süleyman Ekiz ise dördüncü sırada yer aldı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvada sporcular, şampiyonluk için mücadele etti.

Organizasyon sonunda dereceye giren sporcular tebrik edilirken turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'de 33 sporcunun katıldığı 3 Bant Bilardo Turnuvası'nı Ünal İrci kazandı - Son Dakika
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