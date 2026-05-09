Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 4 bin 613 litre sahte sıvı deterjan ele geçirildi.
Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri A.A'nın evinde ve deposunda arama yaptı.
Aramada, çeşitli cins ve markalara ait piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 950 bin lira olan 3 bin 168 litre sahte sıvı deterjan ve 1 bin 445 litre sıvı deterjan ham maddesi ele geçirildi.
A.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de 4.613 Litre Sahte Deterjan Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?