Edirne\'de 4.613 Litre Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 4 bin 613 litre sahte sıvı deterjan ele geçirildi.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri A.A'nın evinde ve deposunda arama yaptı.

Aramada, çeşitli cins ve markalara ait piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 950 bin lira olan 3 bin 168 litre sahte sıvı deterjan ve 1 bin 445 litre sıvı deterjan ham maddesi ele geçirildi.

A.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı.