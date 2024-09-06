Edirne\'de FETÖ Şüphelileri Yakalandı

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçlerinin Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri M.Ö., N.U., N.Ö. ve İ.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Öte yandan, dün Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri M.G. ve S.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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