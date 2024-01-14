Edirne\'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Edirne'de "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranması olan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, "hırsızlık " suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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