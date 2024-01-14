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Edirne'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Edirne'de 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent merkezinde yakalandı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Edirne\'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
14.01.2024 - 17:34,
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Edirne'de "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranması olan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, "hırsızlık " suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü kent merkezinde yakaladı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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