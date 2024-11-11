Edirne'de 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, denetimlerinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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