Edirne'de Aniden Bastıran Sağanak Yağmur Yolları Göle Çevirdi

Edirne'de sağanak yoları göle çevirdi
EDİRNE - Edirne'de aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, vatandaşlar her yağışta yaşanan duruma tepki gösterdi.
Edirne'de aniden bastıran yağmur trafik akışına aksamalara sebep oldu. Yağmurun bir anda başlamasıyla birlikte kısa süre içinde yollar adeta göle döndü. Güneşli havanın bir anda değişmesiyle başlayan yağmur, vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Vatandaşlar, iş yeri tenteleri ve kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Sürücüler ise suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Vatandaşlar, her yağmurda aynı sorunu yaşadıklarını ve belediyenin altyapıyla ilgili artık tedbir alması gerektiğini belirtti.
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