Edirne'de Anız Yangını: Buğday Tarlaları ve Orman Zarar Gördü - Son Dakika
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Edirne'de Anız Yangını: Buğday Tarlaları ve Orman Zarar Gördü

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Uzunbayır köyünde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle buğday tarlalarına ve ormana sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve Lalapaşa Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ancak yaklaşık 50 dekar buğday tarlası, 15 dekar orman ve 150 dekar hasat edilmiş buğday tarlası zarar gördü.

27.06.2024 15:17
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde buğday tarlaları ve ormana sıçrayan anız yangını söndürüldü.

Uzunbayır köyünde anızda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle, hasat edilmemiş buğday tarlalarına ve ormana sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve Lalapaşa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 50 dekar buğday tarlası, 15 dekar orman ve 150 dekar hasat edilmiş buğday tarlası zarar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Anız Yangını: Buğday Tarlaları ve Orman Zarar Gördü - Son Dakika

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