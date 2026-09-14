Edirne'de apartman dairesine baskın, 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de apartman dairesine baskın, 10 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne\'de apartman dairesine baskın, 10 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartman dairesinde Irak, Afganistan ve Pakistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de bir evde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartman dairesinde yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.

Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ekiplerinin desteğiyle dairede yapılan aramada, Irak, Afganistan ve Pakistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de apartman dairesine baskın, 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de apartman dairesine baskın, 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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