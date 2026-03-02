Edirne'de Arama Kurtarma Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Arama Kurtarma Eğitimi

Edirne\'de Arama Kurtarma Eğitimi
02.03.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANAK, EDAK üyelerine arama kurtarma teknik ekipmanlarıyla uygulamalı eğitim verdi.

Anadolu Teknik Arama Kurtarma Derneği (ANAK) Başkanı Nazmi Topçuoğlu, Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) üyelerine yönelik teknik ekipman eğitimi gerçekleştirdi.

EDAK'tan yapılan açıklamaya göre, dernek binasındaki eğitimde arama kurtarma çalışmalarında hayati öneme sahip olan dinleme cihazları ve Searchcam sistemleri tanıtıldı.

Olası afet ve enkaz durumlarında kullanılan bu cihazların çalışma prensipleri, doğru kullanım teknikleri ve sahadaki uygulama yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

ANAK BaTopçuoğlu, özellikle enkaz altında canlı tespiti konusunda teknolojinin doğru ve bilinçli kullanımının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Eğitim boyunca EDAK üyeleri cihazları deneyimleme fırsatı bulurken, sahada karşılaşılabilecek senaryolar üzerinden uygulamalı çalışmalar yapıldı.

TÜ'den otopark duyurusu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Onkoloji Hastanesi arkasındaki otoparkın bir süre düşük kapasiteyle hizmet vereceği bildirildi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, ?hastanenin poliklinik binasında başlayacak olan deprem güçlendirme çalışmaları nedeniyle bina çevresinde düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Çalışmalar nedeniyle, hasta ve yakınlarının kullanımına açık Balkan Onkoloji Hastanesi arkasındaki otoparkın kapasitesinde geçici bir azalma meydana geldiği aktarılan açıklamada, ?"Mağduriyet yaşamamanız adına mümkünse toplu taşıma araçlarını tercih etmenizi, ?araçla gelmeniz durumunda çevredeki alternatif park alanlarını kullanmanızı rica ederiz. ?Geleceğe daha güvenli bir yapıyla hazırlanırken gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Yeşilay Haftası Satranç Turnuvası düzenlendi

Edirne'de Yeşilay Haftası dolayısıyla satranç turnuvası gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi Satranç Salonu'nda düzenlenen turnuvaya farklı yaş gruplarından çok sayıda sporcu katıldı.

Turnuvada başarılı olan sporculara ödülleri verildi.

Halk oyunları yarışması sona erdi

Edirne'de düzenlenen halk oyunları yarışması tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Okul Sporları iş birliğiyle Edirne Spor Salonu'nda yarışma düzenlendi.

Yarışmada okul sporlarında, İsmail Güner Ortaokulu yıldızlar düzenlemesiz ve düzenlemeli dal kategorilerinde, Edirne Lisesi de gençler düzenlemesiz ve düzenlemeli dal kategorilerinde birinci oldu.

Kulüpler arası müsabakalarda, Hotead Spor Kulübü minikler düzenlemesiz ve düzenlemeli dal kategorilerinde, Edirne Folklor Eğitim Merkezi yıldızlar düzenlemesiz dal, Edirne Belediye Başkanlığı gençler düzenlemesiz dal kızlar ve gençler düzenlemesiz dal karma kategorilerinde, Edirne Dora Spor Kulübü de büyükler düzenlemesiz dal kategorisinde birinciliği elde etti.

Kaynak: AA

Yeşilay Haftası, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Arama Kurtarma Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
İran’dan Türkiye’ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi’den yanıt İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi'den yanıt
Saldırı öncesi İran’da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti Hem de namaz uygulamasına Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Hem de namaz uygulamasına
İran neden ABD’yi vurmuyor Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu
Hasan Şaş, Galatasaray’ın 3 yıldızını hedef aldı Hasan Şaş, Galatasaray'ın 3 yıldızını hedef aldı
İran, Abu Dabi’de Fransız askeri üssünü vurdu İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu
Tahran’da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi Tahran'da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi

10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
10:04
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
10:02
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı detaya takıldı
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı detaya takıldı
10:01
“Yenilmez Uçak“ dost ateşiyle düştü
"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle düştü
09:45
Ortadoğu’daki savaş futbolu da vurdu
Ortadoğu'daki savaş futbolu da vurdu
09:32
Lübnan’dan büyük kaçış Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
09:16
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
09:01
Savaş altını vurdu Kapalıçarşı alev alev
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev
08:26
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
08:11
Osimhen ve Ndidi İran’a gidiyor
Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 10:55:28. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Arama Kurtarma Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.