Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Şevki Arman Caddesi'nde denetim gerçekleştirildi.
Polis ekipleri uygulamada 374 kişi sorguladı, 93 aracı kontrol etti.
Denetimde 8 araç sürücüsüne eksikleri nedeniyle para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi - Son Dakika
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