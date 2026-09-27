Edirne'de Asker Hastanesi şehitleri anıldı - Son Dakika
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Edirne'de Asker Hastanesi şehitleri anıldı

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Edirne\'de Asker Hastanesi şehitleri anıldı
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EDİRNE'deki Asker Hastanesi Şehitliği'nde, Balkan ve Birinci Dünya savaşları sırasında, Asker Hastanesi'nde şehit olan 52 bin asker için anma programı düzenlendi.

EDİRNE'deki Asker Hastanesi Şehitliği'nde, Balkan ve Birinci Dünya savaşları sırasında, Asker Hastanesi'nde şehit olan 52 bin asker için anma programı düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi tarafından Balkan ve Birinci Dünya savaşları sırasında Edirne Asker Hastanesi'nde şehit olan askerler için anma programı düzenlendi. Günümüze sadece tek duvarı kalan hastanenin hemen yanında, 2015 yılında yapılan Asker Hastanesi Şehitliği'nde gerçekleştirilen programa; Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman, kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit yakınları ve dernek üyeleri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda; Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

'MEHMETÇİKLERİN ŞEHADETİYLE TESCİLLENMİŞ SADAKAT ABİDESİ'

Burada konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, "Belki bilmeyenler vardır, burası Kemaldere diye adlandırılan bölge ve Balkan Savaşları'ndan Birinci Dünya Savaşı'na kadar uzanan zorlu yolda vatanın dört bir köşesinden gelerek cephelerde yaralanan aziz ecdadımızın getirildiği, tedavilerinin yaptırıldığı ve o dönemlerde sargı bezlerinin tükendiği, tıbbi imkansızlıkların ve amansız salgın hastalıkların sürdüğü en çetin günlerde dahi 'batan sağ olsun' diyerek nefeslerini burada teslim eden binlerce şehidimiz yatıyor. İsimleri tespit edilen 5005 şehidimiz var. Fakat rivayet edilen 52 bin şehidimizin burada meçhul bulunduğu ve ebedi istirahatgahlarının burası olduğu yönünde. Sarayakpınar yolundan Selimiye'nin minarelerine bakan bu şehitlik, Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, Milli Mücadele'den günümüze uzanan bağımsızlık irademizin sarsılmaz sembolü, Mehmetçiklerimizin şehadetiyle tescillenmiş bir sadakat abidesidir. Bir asrı aşkın zaman önce bu topraklara emanet edilen Mehmetçiklerimizin bugün halen daha isimleriyle anılıyor olması, milletimizin şehitlerimize verdiği değerin en güzel örneklerinden bir tanesidir" dedi.

'TARİH YAŞANMIŞLIĞIN İZLERİ GÖRÜLEREK DE ÖĞRENİLİR'

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş de "Öğrencilerimiz burada yalnızca tarih konusunu öğrenmemeli. Üzerinde yaşadıkları toprakların hangi fedakarlıklarla vatan haline geldiğini de yerinde görmelidirler. Çünkü tarih sadece kitaplardan okunarak değil, yaşanmışlığın izleri de görünerek öğrenilir. Şehitliğimizin daha geniş tanıtılması da bu çalışmanın önemli bir parçasıdır. Bu amaçla Kapıkule çevre yolu üzerindeki köprüye, Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'ni tanıtıcı bir afiş giydirilmesi anlamlı bir adım olacaktır diye düşünüyoruz. Çevre yolundan geçen vatandaşlarımızın bu tarihi mekandan haberdar olması, şehitliğimizin daha fazla ziyaret edilmesi ve gelecek nesillere tanıtılması açısından değerli olacaktır. Tarihimiz bize gösteriyor ki zor zamanlarda milletimizi güçlü kılan en önemli değerlerden biri, birlik ve beraberliğimizdir. Geleceğimizin en büyük gücü ise milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaklı, bilgili ve çalışkan nesiller yetiştirmektir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimle düşünen, ilim ve faziletle gelişen, teknolojiyi üreten ve ülkesine karşı sorumluluk taşıyan bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Çünkü geçmişini bilen milletler, geleceğe daha sağlam adımlarla yürürler" diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Sezer ve beraberindekiler, şehitliği gezdi.

Kaynak: DHA
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