Edirne\'de Astro Hackathon Tamamlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.03.2026 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de düzenlenen Astro Hackathon'da öğrenciler projelerini sundu, dereceye girenler ödüllendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı öncülüğünde düzenlenen uzay ve teknoloji maratonu "Astro Hackathon"un Edirne etabı tamamlandı.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 22 ekip, bilim, uzay, yazılım ve mühendislik alanlarında iki gün boyunca hazırladıkları projeleri jüriye sundu.

Jüri değerlendirmesi sonucunda Polaris ekibi "Ay Yüzeyi İçin Otonom Rota Optimizasyonu" konulu sunumuyla birinci, Morve ekibi "Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi (BKZS) İçin Sinyal Doğrulama ve Anti-Spoofing" konulu sunumuyla ikinci, İntelstellar ekibi " Kapalı Döngü Uzay Tarımı Yaşam Destek Sistemi" konulu sunumuyla üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere belgeleri, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler tarafından verildi.

Hatipler, yaptığı konuşmada yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızlı bayrağının, öğrencilerin çalışmalarıyla gelecekte daha da yüksekte dalgalanacağına inandığını belirten Hatipler, "Bu anlamdaki katılım, eylem, plan, fikir, görüş ve düşüncelerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sunumlarda gördüm ki sizler Türkiye'nin teknoloji hamlesinin yerli ve milli olma şartını omuzlanmışsınız." ifadelerini kullandı.

Hatipler, üniversitede TÜBİTAK iş birliğinde milli teknoloji atölyesini mayısta açmayı planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Etkinlik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 19:58:04. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.