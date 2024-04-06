Edirne\'de Ayçiçeği Ekimi Başladı

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Türkiye'nin önde gelen yağlık ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de çiftçiler ekim yapıyor.

Havaların ısınması ve toprağın tava gelmesiyle ön hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturuyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, son yıllarda yaz aylarında etkili olan kuraklıktan kaçınmak için ayçiçeği ekimini erken yaptıklarını söyledi.

Ayçiçeğinin stratejik bir ürün olduğunu belirten Arabacı, Edirneli çiftçiler olarak kaliteli ve yüksek verimli ürün yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Arabacı, "Yağmurlardan sonra havaların ısınması ve toprağın da tava gelmesiyle birlikte ayçiçeği yerleri hazırlanıp ekiliyor. Hava çok güzel, toprak ekim için çok uygun. İnşallah üreticilerimiz için verdiği emeğin, yaptığı masrafın karşılığını alacağı bir yıl olur. Son 2 yıl ayçiçeği üreticisi için iyi geçmedi. Maliyet fiyatına yakın fiyatlar oluştu. Bölgemiz için inşallah bereketli bir yıl olur. Bu yıldan umutluyuz. Üreticilerimize sorunsuz bir ekim dönemi diliyorum." diye konuştu.

Üretici Şefik Durak da verimli bir yıl umuduyla tohumları toprakla buluşturduklarını söyledi.

Edirneli çiftçiler olarak en iyi ürünü yetiştirmek için çalıştıklarını belirten Durak, "Kış aylarında başladığımız hazırlık döneminin ardından baharla birlikte ekime başladık. Şu an havalar biraz kurak gidiyor. Bayramda yağmur bekleniyor, inşallah güzel bir yağış olur. Bereketli bir yıl umuyoruz." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Edirne'de geçen yıl 1 milyon 294 bin 200 dekarlık alanda 257 bin 651 ton ayçiçeği üretildi. Türkiye'nin toplam ayçiçeği üretiminin yüzde 13'ünü yapan Edirne, bu miktarla birinci sırada yer aldı.