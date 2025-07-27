Edirne\'de Ayçiçeği Tarlasındaki Cinayet

Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde tarlada bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören çiftçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri S.Ç'nin (33) öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası S.Ç'nin cesedi, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OSMANİYE'YE KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerindeki delilleri titizlikle toplayan ekipler, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Yapılan çalışma ve teknik takip sonucu zanlının kimliği tespit edildi. Osmaniye'ye kaçtığı belirlenen Z.D. ekiplerin operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.

İFADESİNDE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Edirne'ye getirilen cinayet zanlısı jandarmadaki ifadesinde S.Ç'yi silahla kafasından vurduğunu ve tarlaya attığını itiraf etti. İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan öldürülen S.Ç. ve cinayet zanlısı Z.D'nin başka kişilerle evli ve 3'er çocukları olduğu öğrenildi.