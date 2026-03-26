Edirne'de Balkan şehitleri anısına saygı uçuşu yapıldı, savunma sistemleri ve silahlar sergilendi

26.03.2026 17:45
EDİRNE'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı F-16'lar, Bayraktar Akıncı İnsansız Hava Araçları (İHA) ve ATAK helikopterleri, şehitler anısına Selimiye Camisi meydanı üzerinde saygı uçuşu yaptı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in de katıldığı etkinlikte, Türk savunma sanayinin gururu 50'ye yakın yerli ve milli sistem ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait silah ve teçhizatlar sergilendi.

Balkan Şehitlerini Anma Günü kapsamında düzenlenen törenler, Şükrüpaşa Anıtı'nda başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı törende, anıta çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunan törende Kuran'ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Ardından protokol üyeleri gaziler ve öğrenciler tarafından Şükrü Paşa Anıtı'nda bulunan Edirne Müdafii Mehmet Şükrü Paşa'nın kabrine karanfil bırakıldı. Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, Halk Eğitim Merkezi'nde günün anısına program düzenlendi. Daha sonra Vali Sezer ve beraberindeki kortej, yerli ve milli savunma sistemleriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait silah ve teçhizatların sergilendiği Selimiye Camisi meydanına yürüyüş gerçekleştirdi.

SELİMİYE MEYDANINDA SAVUNMA SANAYİ VE SİLAH SERGİSİ

Selimiye meydanındaki program, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in gelişiyle başladı. Orgeneral Tokel burada, 57'nci Alay ile komando birliklerini selamladı, komandoların yeminini dinledi. Orgeneral Tokel ve Vali Sezer, meydandaki savunma sistemleri, silah ve teçhizat sergilerini gezerek bilgi aldı. Heyet daha sonra meydanda, günün anısına düzenlenen programa geçti.

'VATAN İMKANSIZLIKLAR İÇİNDE BİLE TERK EDİLMEYECEK KADAR KUTSALDIR'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kuran'ı Kerim okundu, şehitlerin anısına dua edildi. Programda konuşan Vali Sezer, Balkan Savaşlarının tarihin en ağır imtihanlarından biri olduğunu söyledi. Sezer, "Yokluğa karşı direnişin, açlığa karşı sabrın, umutsuzluğa karşı imanın sınandığı, mukaddes bir direniş ve bir varoluş mücadelesidir. Şükrü Paşa ve kahraman askerlerin bize bıraktığı bir vasiyet var. Buradan bu vasiyeti gençlere ben de hatırlatmak istiyorum; vatan imkansızlıklar içinde bile terk edilmeyecek kadar kutsaldır. 26 Mart sabahı Edirne'nin sokaklarına düşen sessizlik aslında büyük bir fırtına, bir istiklal mücadelesinin de habercisi olmuştur. Şimdi bu meydandaki şu çelik iradeye bakın. 1913'ün o karanlık sabahında eksikliğini duyduğumuz ne varsa bugün Türk mühendislerinin zekası, Türk işçiliğinin alın teriyle bu meydandadır. O gün Balkan semalarında bizim uçağımız yoktu ama bugün gök vatanın bekçisi SİHA'larımız, İHA'larımız var. O gün tabyalarda namlusu çatlayan topların yerine bugün dünyayı hayran bırakan milli füzelerimiz, akıllı mühimmatlarımız var. Şükrü Paşa'nın eksikliğini duyduğu o kudret bugün bu makinelerin içerisinde ruh bulmuştur. Dünyanın yeniden uçuruma sürüklendiği, etrafımızı ateş çemberinin sardığı, güçlünün zayıfı, hiçbir kural ve kaide tanımadan ezdiği, insanlığın büyük bir sınavdan geçtiği bu günlerde, yaşadıklarımızdan ders çıkartarak vatanımıza, bayrağımıza ve bizleri her zaman onurlandıran ordumuza yürekten sahip çıkmamız gerektiğini bir kere daha hatırlamamız gerekiyorö dedi.

Konuşmanın ardından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarafından konser verildi. Konserle eş zamanlı olarak; Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 3 adet F-16 uçağıyla, Bayraktar Akıncı TİHA, Bayraktar Akıncı TB3 İHA ve T-129 Atak helikopterleri tarafından saygı uçuşu gerçekleştirildi.

Yerli ve milli savunma sistemleriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait silah ve teçhizatların bulunduğu sergi, gün boyunca Selimiye Camisi meydanında vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar sergiyi gezerek, fotoğraf çekildi.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK - Batuhan SEVER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

