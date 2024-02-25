Edirne'de Berat Kandili coşkusu - Son Dakika
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Edirne'de Berat Kandili coşkusu

Edirne'de Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolaysıyla vatandaşlar Selimiye Camii başta olmak üzere kentteki camilere akın etti. Üç Şerefeli Camii'nde düzenlenen programda okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile Edirneli vatandaşlar manevi atmosferi yaşadı.

25.02.2024 00:43  Güncelleme: 00:44
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Edirne'de Berat Kandili coşkusu

EDİRNE - Edirne'de Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolaysıyla vatandaşlar Selimiye Camii başta olmak üzere kentteki camilere akın etti.

Edirne'de Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar, başta UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii, Eski Camii, Üç Şerefeli Camii ve kentteki diğer camileri doldurdu.

Üç Şerefeli Camii'nde düzenlenen Berat Kandili programı okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile Edirneli vatandaşlar manevi atmosferi yaşadı.

"Geceyi namazlarla, dualarla, zikirlerle nurlandıralım"

Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu'nun yaptığı vaaz konuşmasında, "Bu gece Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı bir bağışlanma gecesidir. Adı üstünde, berat gecesi. Bu gecenin kadir ve kıymetini bilenler kurtuluş beratlarını alacaklar. Ayrıca, duaların kabul gecesidir. Rabbimiz, peygamberimizin ifadesiyle 'Yok mu bu gece benden şunları şunları isteyen?' diye kullarına icabet edecek. Öyleyse bu fırsatı kaçırmayalım. Gönlümüzden geçenleri ona arz edelim. Geceyi namazlarla, dualarla, zikirlerle nurlandıralım" dedi.

Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanı Olgun Birbey Şahinbaş, Edirnelilerin Berat Kandil'ini kutlayarak, Eski Camii önünde namaz çıkışı vatandaşlara ikramda bulundu.

Yatsı namazını kılan cemaat daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

Edirne\'de Berat Kandili coşkusu
Kaynak: İHA

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