Edirne'de Besiciler Karla Mücadele Ediyor

Edirne'de besiciler kar yağışı altında zorlu mücadele veriyor
EDİRNE - Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı köylerinde gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Güne karla uyanan besiciler, zorlu kış mesaisini sürdürdü
Özellikle kırsal kesimde etkili olan kar yağışı nedeniyle hayvanlara bakmakta güçlük çeken besiciler, tüm zorluklara rağmen geçim kaynağı olan hayvanları kar üzerinde besliyor.
Lalapaşa ilçesi Hacı Danişment köyünde besicilik yapan vatandaşlar, kar üzerinde hayvanlarını beslemenin zorluklarıyla mücadele ediyor.
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