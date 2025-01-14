Edirne'de Bıçaklanarak Öldürülen Kadın Bulundu - Son Dakika
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Edirne'de Bıçaklanarak Öldürülen Kadın Bulundu

Edirne\'de Bıçaklanarak Öldürülen Kadın Bulundu

Edirne'de Günnaz Cancı, evinin banyosunda göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.

14.01.2025 22:50  Güncelleme: 22:52
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EDİRNE'de Günnaz Cancı (56), evinin banyosunda göğsünden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Abdurrahman Mahallesi Uzunkaldırım Caddesi Çeltik Sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Bir gün önce taşındıkları apartmanın üçüncü katındaki daireye gelen genç kız, annesi Günnaz Cancı'yı, banyoda göğsünden bıçaklanmış halde buldu. Annesini kanlar içerisinde bulan kızın ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Cancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı evde Cancı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay saatinde ölen Cancı'nın eşinin ise işte olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Politika, Cinayet, 3-sayfa, Edirne, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Bıçaklanarak Öldürülen Kadın Bulundu - Son Dakika

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