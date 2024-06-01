Edirne\'de İş Yerinde Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Edirne'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstasyon Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde Cüneyt Arıcı'ya ait oto tamir atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.
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