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Edirne'de bulunan bitkin kuğu doğal yaşam alanına bırakıldı - Son Dakika
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Edirne'de bulunan bitkin kuğu doğal yaşam alanına bırakıldı

Edirne\'de bulunan bitkin kuğu doğal yaşam alanına bırakıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde arazide uçamayan bir kuğu bulundu. Kuğu, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden jandarma ekiplerine bildirildi. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından alınan kuğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kuğu, bakım ve kontrollerin ardından doğal yaşam alanına salındı.

04.02.2024 18:11
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Edirne'de bitkin halde bulunan kuğu, bakım ve kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü'nün Karabürçek köyünde arazide uçamayan bir kuğu olduğunu görenler, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden jandarma ekiplerine ulaştı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nce bulunduğu yerden alınan kuğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kuğu, bakım ve kontrolleri yapıldıktan sonra doğaya salındı.

Kaynak: AA

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