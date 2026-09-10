Edirne'de buzağı temel desteği 2 bin liraya, çoban desteği 116 bin liraya çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de buzağı temel desteği 2 bin liraya, çoban desteği 116 bin liraya çıkarıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılık ve sertifikalı tohum destek tutarlarının artırıldığını bildirdi. Büyükbaşta buzağı temel desteği 2 bin liraya, küçükbaşta çoban desteği 116 bin 100 liraya yükseltildi; nohut ve yem bezelyesi desteği dekar başına 442 liraya çıkarıldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılık ile sertifikalı tohum kullanımına yönelik destek tutarlarının artırıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, büyükbaş hayvancılıkta buzağı temel desteği 1400 liradan 2 bin liraya, malak desteği ise 2 bin 800 liradan 4 bin liraya yükseltildi.

Embriyo transferinden doğan buzağılar için 5 bin lira ilave destek sağlanırken, cinsiyeti belirli sperma kullanımından doğan buzağılar için de ilk kez hayvan başına 5 bin lira ilave destek uygulaması getirildi.

Etçi ırk sperma ile yapılan tohumlamadan doğan buzağılara da ilk kez hayvan başına 1000 lira ilave destek verilecek.

Çiğ sütünü mesleki yeterlilik sertifikalı görevliler aracılığıyla işleme tesislerine satan üreticilerin temel destek tutarına da ilave destek sağlanacak.

Küçükbaş hayvancılıkta çoban desteği 81 bin 100 liradan 116 bin 100 liraya, kuzu ve oğlaklar için verilen temel destek ise 300 liradan 430 liraya çıkarıldı.

Ari işletmelerde doğan dişi kuzu ve oğlaklar için ilk kez hayvan başına 860 lira, göçer sevk kontrol noktalarında doğan kuzu ve oğlaklar için de 215 lira ilave destek tanımlandı.

Hayvan atıkları için verilen destek ödemeleri de büyükbaşta 10 bin liradan 20 bin liraya, küçükbaşta 2 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi.

Tüm yavru atıkları ilk kez destek kapsamına alındı.

Hayvanların kimliklendirilmesi ve programlı aşı uygulamalarının bedellerinin diğer tarımsal desteklerden kesilmemesi kararlaştırılırken, "Hayvan ve Sürü Sağlığı Desteği" ile söz konusu hizmetlerin doğrudan desteklenmesi sağlandı.

Sertifikalı tohum desteklerinde artış

2027 üretim yılı için sertifikalı tohum kullanım desteklerinde de artış yapıldı.

Nohut ve yem bezelyesinde dekar başına 146,8 lira olan destek yüzde 201 artışla 442 liraya, mercimekte 146,8 liradan yüzde 140,9 artışla 353,6 liraya yükseltildi.

Soya ve yer fıstığında ise dekar başına 220,2 lira olan destek yüzde 100,7 artışla 442 liraya çıkarıldı.

Arıcılık desteklerinde de tarımsal örgütlere üye üreticilere verilen destek kovan başına 140 liradan 250 liraya, üye olmayan üreticilere verilen destek ise 100 liradan 200 liraya yükseltildi.

İpek böceği temel desteği kilogram başına 1100 liradan 1500 liraya, tiftik üretimi temel desteği de 160 liradan 220 liraya çıkarıldı.

Tam izole bölgede koruma altına alınmış ari gen kaynağını tampon koruma bölgesinde koruyan ve yetiştiren tarımsal amaçlı örgüt üyesi üreticilere kovan başına 75 lira, üye olmayan üreticilere ise 60 lira ilave destek getirildi.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de buzağı temel desteği 2 bin liraya, çoban desteği 116 bin liraya çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı
Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu Fiyatlar cep yakıyor Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor
NATO’dan gururlandıran ANKA-III paylaşımı: NATO 3.0 işte tam olarak budur NATO’dan gururlandıran ANKA-III paylaşımı: NATO 3.0 işte tam olarak budur
Endonezya’daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor Endonezya'daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor
İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek
Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu Durumu kritik Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik
İdlib’de mühimmat deposunda patlama: 8 yaralı İdlib’de mühimmat deposunda patlama: 8 yaralı
Günler sonra ortaya çıktı Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş

10:35
Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray’ı doğradı
Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas! Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray'ı doğradı
10:24
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
10:04
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku’nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
10:02
Kenti karıştıran ses kaydı AK Partili başkan sessizliğini bozdu
Kenti karıştıran ses kaydı! AK Partili başkan sessizliğini bozdu
09:37
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor Apple bombayı lansmanda patlattı
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı
09:19
Trabzonspor’dan Guardiola bombası Menajeriyle temasa geçtiler
Trabzonspor'dan Guardiola bombası! Menajeriyle temasa geçtiler
08:34
6 dakika yetti Galatasaray taraftarı yıldız isim için “Gönderilsin“ diyor
6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor
06:19
Erdoğan’la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis Mansur Yavaş kararını verdi
Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 10:50:06. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de buzağı temel desteği 2 bin liraya, çoban desteği 116 bin liraya çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement