Edirne\'de çeltik üreticileri, kuruttukları ürün için devletten iyi fiyat bekliyor

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Edirne'de üreticiler, hasat ettikleri çeltiği satışa hazır hale getirmek için kurutuyor.

Yüksek verimi ve getirisi nedeniyle sulama imkanının bulunduğu bölgelerde üreticilerin tercih ettiği çeltiğin hasadı sürüyor.

Biçerdöverler yardımıyla hasat edilen çeltik, traktör römorklarına yüklenerek kurutma makinelerine götürülüyor.

Su dolu tavalarda yetiştirildiği için nemli olan çeltik, kabuğundan ayrılmadan önce uygun nem oranına getirilmesi amacıyla sıcak hava yardımıyla kurutuluyor.

Merkeze bağlı Üyüklütatar köyünden üretici Özcan Çetin, AA muhabirine, nisan ortasında ekilen ve eylül ayı sonunda hasadına başladıkları çeltiğin kurutma işleminin sürdüğünü söyledi.

Çeltik kurutmanın yorucu, meşakkatli ve masraflı bir iş olduğunu belirten Çetin, "Tarladan 26-28 nemle biçtiğimiz çeltiği kurutma kazanlarına getiriyoruz. Burada 14 rutubete kadar kurutup fabrikada pirinç olacak hale getiriyoruz. Ürün hem temizleniyor hem de kuruyor." dedi.

Çetin, çeltiği yaklaşık 55-60 derece sıcaklıkta 8-10 saatte kuruttuklarını, kazanları kömürle ısıttıklarını dile getirdi.

Üreticiler olarak kaliteli ürün sunduklarını ifade eden Çetin, "Biz üreticiler olarak bu yıl vatandaşlık görevimizi yaptık. Devletimizden iyi bir fiyat açıklamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Ahmet Bıyıklı da çeltiğin hasat süresinin çeşidine göre değiştiğini, tarladaki ürüne bebek gibi baktıklarını belirtti.

Çeltiğin kurutma süresinin rutubet oranına göre belirlendiğini vurgulayan Bıyıklı, "Kurutma sonrası ürünü depoya döküp satışa hazır hale getiriyoruz. Herkes yoğun bir mesai harcıyor." ifadesini kullandı.