Edirne'de çevre denetimlerinde 60 milyon 753 bin 932 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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Edirne'de çevre denetimlerinde 60 milyon 753 bin 932 lira ceza uygulandı

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Edirne\'de çevre denetimlerinde 60 milyon 753 bin 932 lira ceza uygulandı
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Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, İl Genel Meclisindeki sunumunda 2026'da 19 bin 576 denetim yapıldığını ve 60 milyon 753 bin 932 lira idari para cezası uygulandığını belirtti. Sarı, gümrük kapılarında 18 bin 934 aracın denetlendiğini de söyledi.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, kentte çevre denetimlerinin sürdürüldüğünü, kentsel dönüşüm ve imar çalışmalarının da titizlikle takip edildiğini belirtti.

Sarı, Edirne İl Genel Meclisinde yaptığı sunumda, müdürlüğün 2026 yılında gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Müdürlüğün kentsel dönüşüm faaliyetlerine değinen Sarı, bu yıl 22 riskli yapı tespit edildiğini, kira yardımının hane başına 4 bin 500 lira olduğunu söyledi.

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Sarı, "Bu sene 22 adet riskli yapı tespiti yaptı arkadaşlarımız. Toplam 469 bin 704 lira ödeme yaptı Bakanlığımız. Elimizde riskli alan bir tane, Menzilahır Mahallesi." dedi.

Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin bilgi veren Sarı, denetimlerin yanı sıra atık taşımacılığına yönelik kontrollerin de sürdürüldüğünü ifade etti.

Gümrük kapılarındaki denetimlere dikkati çeken Sarı, "Bu sene 19 bin 576 denetim oldu. Bu sene 18 bin 934 araç denetlendi gümrük kapılarımızda. Yani 339 bin 204 ton atık yüklü atık denetlenmiş oldu. Yine bu sene 60 milyon 753 bin 932 lira idari para cezası uygulandı." diye konuştu.

Edirne'de imar barışından yararlanan hane sayısının 25 bin 517 olduğunu belirten Sarı, "İmar şubemizin yaptığı işlem sayısı bu sene 1983 tane." ifadesini kullandı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğünün çalışmalarına da değinen Sarı, bu yıl 15 "ÇED olumlu" veya "ÇED gerekli değildir" kararı ile 79 "ÇED kapsam dışı" kararı verildiğini bildirdi.

Sarı, "Bu sene denetim faaliyetleri toplam 193 oldu. 2026'da toplam uygunluk yazıları, geçici faaliyet belgesi ve izin işlemleri bu şubemizin 143'ü oldu." dedi.

Yapı denetim faaliyetleri kapsamında Edirne'de 11 yapı denetim kuruluşu ve 14 hazır beton kuruluşunun bulunduğunu aktaran Sarı, bugüne kadar 236 yetki belgesi verildiğini kaydetti.

Proje yapımı şubesinin bu yıl 47 yaklaşık maliyet dosyası ve 23 ihale dosyası hazırladığını belirten Sarı, kentte 182 aktif yapı kooperatifi bulunduğunu, 28 kooperatifin ise tasfiye halinde olduğunu ifade etti.

Milli Emlak Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Sarı, "2026 yılı merkez ve ilçe satışlarımızda toplam 20 satış yapıldı. 2/B başvurumuz 2 bin 183 adet oldu. Toplam gelirimiz bu tarihe kadar, Kasım 2026'ya kadar yaklaşık 159 milyon lira." diye konuştu.

Edirne'deki doğal sit alanlarına ilişkin verileri de paylaşan Sarı, kentte bir birinci derece doğal sit alanı, bir kesin korunacak hassas alan, 15 nitelikli doğal koruma alanı ve 20 sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
İklim DeğişikliğiYerel YönetimEkonomiEdirneGüncelÇevreSon Dakika

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