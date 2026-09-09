Edirne'de CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu - Son Dakika
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Edirne'de CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Edirne\'de CHP\'nin 103. kuruluş yıl dönümünde Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu
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Edirne'de CHP'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende konuşan İl Başkan Vekili Savaş Üner, partinin millet egemenliği ve bağımsızlık değerleriyle şekillenen mücadelesini vurguladı, törene milletvekili ve partililer katıldı.

Edirne'de CHP'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

CHP Edirne İl Başkan Vekili Savaş Üner, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin 103 yıllık mücadelesinin millet egemenliği, bağımsızlık ve Cumhuriyet değerleriyle şekillendiğini belirtti.

Üner, CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bağımsızlığı ve millet iradesini esas alan anlayışla kurulduğunu ifade ederek, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103 yıllık tarihi, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve demokrasi mücadelesinin tarihidir. Bizlere bırakılan miras, akıl ve bilimin rehberliğinde çağdaş bir Türkiye, hukuk devleti, demokrasi, adalet, eşit yurttaşlık ve millet egemenliğidir." diye konuştu.

Törene CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Öyküm Engin, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ve partililer katıldı.

İpsala Kaymakamı Güzel'den Meslek Yüksekokuluna ziyaret

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, yeni akademik yılı öncesinde İpsala Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Güzel, ziyarette Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda tarafından karşılandı.

Yüksekokulun mevcut durumu ve yeni akademik yıl hazırlıkları hakkında bilgi alan Güzel, akademik faaliyetleri ile öğrencilerin daha nitelikli bir eğitim ortamında öğrenim görmesine yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

"Okullar açılmadan toplu ulaşım için önlem alınmalı"

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tezcan Karakütük, kentte toplu ulaşımda yaşanan sorunların okulların açılmasıyla daha da artacağını belirterek, gerekli tedbirlerin eğitim dönemi başlamadan alınması gerektiğini söyledi.

Karakütük, yaptığı yazılı açıklamada seferlerin yetersizliği, araçların yoğun saatlerde aşırı kalabalık olması, yol çalışmaları nedeniyle değişen güzergahlar ile bazı araçların eski ve bakımsız olmasının vatandaşların başlıca şikayetleri arasında bulunduğunu ifade etti.

Toplu taşıma araçlarının bakım ve güvenlik kontrollerinin yapılması gerektiğini belirten Karakütük, yol çalışmaları nedeniyle yaşanan güzergah değişikliklerinin de vatandaşlara zamanında duyurulmasını istedi.

Karakütük, yoğun saatlerde sefer sayılarının artırılması ve öğrenci yoğunluğunun bulunduğu hatlara ilave araç konulması çağrısında bulunarak, "Edirne'nin daha düzenli, güvenli ve konforlu bir toplu ulaşım sistemine ihtiyacı var. Yetkilileri eğitim dönemi başlamadan gerekli tedbirleri hayata geçirmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu - Son Dakika

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