Edirne'de çiftlik yangınında 1000 ot balyası zarar gördü - Son Dakika
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Edirne'de çiftlik yangınında 1000 ot balyası zarar gördü

Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde Erdoğan Maço'ya ait çiftlikte çıkan yangında, itfaiye ekipleri alevleri ahıra sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 1000 ot balyası zarar gördü. Yangın sırasında hafif yaralanan bir kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Çiftlik sahibi Maço, yangının hayvanlara gölgelik yapımı sırasında meydana geldiğini belirtti ve itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde hayvanların zarar görmediğini ifade etti.

12.06.2024 13:47
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Edirne'de bir çiftlikte çıkan yangında 1000 ot balyası zarar gördü.

İstasyon Mahallesi'nde Erdoğan Maço'ya ait çiftlikte yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri balyaların bulunduğu bölümde çıkan yangını ahıra sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Alevler nedeniyle kolu hafif yanan kişinin tedavisi sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı.

Yangında 1000 ot balyası zarar gördü.

Çiftlik sahibi Maço, gazetecilere, hayvanlara gölgelik yapımı için demirlere kaynak yapıldığı sırada yangın çıktığını söyledi.

İtfaiyenin kısa sürede yangına müdahale ettiğini belirten Maço, yangında hayvanların zarar görmediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de çiftlik yangınında 1000 ot balyası zarar gördü - Son Dakika

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