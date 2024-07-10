Edirne'de çiftlikten çalınan karavanı çalan 3 zanlı tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir çiftlikten karavan çalan 3 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırcasalih beldesindeki bir çiftlikten karavan çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma timleri yaptıkları çalışmada, karavanı çaldığı belirlenen T.S, E.D. ve O.Ü'yü saklandıkları adreslerde yakaladı.
Zanlıların çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydının olduğu belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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