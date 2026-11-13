Edirne'de çocuk bakımevleri yönetmeliği Trakya Üniversitesi personeline anlatıldı - Son Dakika
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Edirne'de çocuk bakımevleri yönetmeliği Trakya Üniversitesi personeline anlatıldı

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Edirne\'de çocuk bakımevleri yönetmeliği Trakya Üniversitesi personeline anlatıldı
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Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Trakya Üniversitesi, güncellenen çocuk bakımevleri yönetmeliği için toplantı yaptı. Toplantıda Kreş ve Gündüz Bakımevi Birimi ile üniversite personeline hükümler anlatıldı, sorular yanıtlandı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Trakya Üniversitesi arasında, çocuk bakımevlerine ilişkin güncellenen yönetmeliğin uygulanmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısının başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Müdürlüğü Kreş ve Gündüz Bakımevi Birimi ile üniversite personeli katıldı.

Toplantıda, güncellenen yönetmelik hükümleri kapsamında yapılması gereken işlemler hakkında katılımcılara rehberlik edildi ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona eren toplantının, Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında çocukların gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Edirne'de Kur'an kursu kursiyerlerine koruyucu aile hizmeti anlatıldı

Edirne'de Kur'an kursu kursiyerlerine koruyucu aile hizmeti hakkında bilgilendirme yapıldı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğüne bağlı Filiz Hanım Kur'an Kursu'nda koruyucu aile hizmetinin tanıtımına yönelik toplantı düzenlendi.

Toplantıda kursiyerlere koruyucu aile hizmetinin işleyişi ve kapsamı hakkında bilgi verildi, katılımcıların soruları yanıtlandı.

Keşan'da okul aile birliğinden pilav günü etkinliği

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulunda düzenlenen pilav günü etkinliğine katıldı.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okul aile birliği tarafından düzenlenen etkinlikte Kemik, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kemik, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen okul aile birliği üyelerine ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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