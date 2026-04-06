Edirne\'de Çocuk Şenliği Başlıyor

06.04.2026 12:09
Edirne Valisi, 17-26 Nisan'da düzenlenecek şenlikte çocukların yazarlarla buluşacağını duyurdu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Gençlik ve Çocuk Kitap, Kültür, Sanat ve Bilim Şenliği kapsamında çocukların çok sayıda yazarla buluşarak çeşitli etkinliklere katılacağını bildirdi.

Sezer, Selimiye Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yağmurun bereketiyle kente geldiğini ve bu yılın verimli geçmesini temenni ettiklerini söyledi.

Kentte tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkaran etkinlikleri sürdürdüklerini belirten Sezer, Selimiye'nin gölgesinde düzenlenen Ramazan Sokağı etkinlikleri ile "Trakya Yerli ve Milli Sistemleri Edirne'de Buluşuyor" programının yoğun katılımla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Edirne'nin bir kültür şehri olduğunu vurgulayan Sezer, aynı zamanda çocuk ve genç dostu bir kent olma özelliği taşıdığını dile getirdi.

Vali Sezer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 17-26 Nisan tarihlerinde şenliğin düzenleneceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Geçmişle geleceği birleştirmeyi çok önemsiyoruz. Şenlik, her yaştan çocuklarımızın ve gençlerimizin aileleriyle birlikte katılabilecekleri etkinliklere sahne olacak. 'Çocuk dostu, kültür şehri' temasını ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Şenliğe 90 yayınevi ve 60 yazar katılacak. Çocuklarımız yazarlarla tanışacak, imza günleri ve söyleşilere katılacak. Ayrıca bilim ve teknoloji atölyeleri düzenlenecek. Geleneksel kültürümüzü de yaşatacağız. Gölge oyunları, Hacivat - Karagöz, meddah ve kukla gösterileri de programda yer alacak."

Şenliğin, Selimiye Meydanı'nda Ramazan Sokağı etkinliklerinin düzenlendiği alanda gerçekleştirileceğini dile getiren Sezer, Edirne'nin yanı sıra çevre iller ve Balkanlar'dan da çocukların katılım sağlayacağını belirtti.

Vali Sezer, yıkılan Orduevi binasına ilişkin soru üzerine, Edirnelilerin görüşlerini takip ettiklerini kaydederek, alanın tarihi misyonuna uygun bir yapıyla değerlendirileceğini aktardı.

Bu kapsamda Edirne Valiliği tarafından proje çalışması yürütüldüğünü ifade eden Sezer, Milli Savunma Bakanlığının destekleriyle kentin tarihine ve kültürel kimliğine uygun bir yapının hayata geçirileceğini anlattı.

Sezer, açıklamasının ardından esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA

Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Bakan Fidan, Suriye’ye gitti Bakan Fidan, Suriye'ye gitti
Sergen Yalçın’dan El Bilal Toure kararı Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure kararı
Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz

13:02
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü
Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
12:49
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
12:17
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
