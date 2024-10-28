Edirne'de "Cumhuriyet Bayramı" konseri ertelendi

Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca düzenlenecek "Cumhuriyet Bayramı" 4 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre bu akşam düzenlenmesi planlanan konser, TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı nedeniyle tehir edildi.

Sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında gerçekleştirilecek konser ücretsiz olarak 4 Kasım Pazartesi günü icra edilecek.

Bu arada Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamada da, 30 Ekim Çarşamba Günü Edirne Valiliği işbirliğinde üniversitede yapılacak konserin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düzen vatandaşlara saygı nedeniyle iptal edildiği bildirildi.