Edirne'de Deprem Anması ve Hazırlıkları

Edirne'de Marmara Depremi'nin 26. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, belediyede düzenlenen programda, yerel yönetimler olarak sorumluluğun farkında olduklarını söyledi.

Bu kapsamda "Dirençli Kentler" başlığı altında çalışmalar yürüttüklerini belirten Akın, "Afet İşleri Müdürlüğü ekibimizi ve ekipmanlarımızı güçlendirdik. Çünkü afetlerin önüne geçmek çoğu zaman mümkün olmasa da afetlere hazırlıklı olmak bizim elimizde. Bunun için yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, AFAD, ilgili kurumlar ve vatandaşların çok koordineli şekilde çalışması gerektiğini biliyoruz." dedi.

İstanbul'da olabilecek bir depremin Edirne'nin sorumluluğunu artırdığını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Yardımların toplanması ve koordinasyonu açısından Edirne Belediyesi olarak sivil toplum örgütleriyle imzaladığımız bu protokoller sadece kağıt üzerinde değil gerçek işbirliklerini yansıtan protokollerdir. Kocasinan Mahallesi EFOD Sokak üzerinde bulunan yeşil alan 'afet ve acil durum toplanma alanı' olarak ilan edilerek tabelası asıldı."

Afet durumlarında kullanılan araç ve gereçlerin de sergilendiği programda, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Edirne Şubesi ile belediye arasında iki ayrı protokol imzalandı.