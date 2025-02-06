Edirne'de Deprem Şehitleri İçin Mevlit

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Edirne'de 6 Şubat'ta depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

EDİRNE - Edirne'de 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Edirne'de 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük depremde hayatlarını kaybedenler için depremin ikinci yıldönümü dolayasıyla Mevlid-i Şerif okutuldu.

Tarihi Edirne Eski Camide okunan Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Yaklaşık 2 hafta boyunca deprem felaketinin yaşandığı bölgede görev yaptığını belirten Edirne İl Müftüsü Ercan Aksu, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlar için Mevlid-i şerif ve duaların okunduğunu ifade etti.

Mevlit programının ardından cami çıkışında depremlerde zarar gören cami ve Kur'an kursları için hayır panayırı düzenlendi.