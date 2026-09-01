Edirne'de Diyanet Akademi Eğitim Merkezi törenle hizmete girdi, din görevlilerine mesleki gelişim imkanı sunacak - Son Dakika
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Edirne'de Diyanet Akademi Eğitim Merkezi törenle hizmete girdi, din görevlilerine mesleki gelişim imkanı sunacak

Edirne\'de Diyanet Akademi Eğitim Merkezi törenle hizmete girdi, din görevlilerine mesleki gelişim imkanı sunacak
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Edirne İl Müftülüğü bünyesinde oluşturulan Diyanet Akademi Eğitim Merkezi, İl Müftüsü Burhan Çakır'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Merkezin, din hizmetlerinin daha nitelikli yürütülmesine ve müftülük personelinin mesleki gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor. Çakır, merkezin kentteki din hizmetleri ve eğitim faaliyetleri açısından önemli bir görev üstleneceğini belirtti.

Edirne İl Müftülüğü bünyesinde oluşturulan Diyanet Akademi Eğitim Merkezi törenle hizmete açıldı.

İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından açılışı gerçekleştirilen merkezin, din hizmetlerinin daha nitelikli yürütülmesine ve müftülük personelinin mesleki gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Çakır, merkezin kentte yürütülen din hizmetleri ve personele yönelik eğitim faaliyetleri açısından önemli bir görev üstleneceğini belirtti.

Açılış programı merkezin gezilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Diyanet Akademi Eğitim Merkezi törenle hizmete girdi, din görevlilerine mesleki gelişim imkanı sunacak - Son Dakika

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