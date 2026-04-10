Edirne'de Dolu Yağışı

EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde 20 dakika etkili olan dolu çevreyi beyaza bürüdü.

İlçede öğleden sonra saat 14.00 sıralarında dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran doluyla birlikte, ilçede bazı cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Doluya vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı. Yaklaşık 20 dakika süren yağışın ardından ilçede yaşam normale döndü.

Meteoroloji'den alınan verilere göre, gün içerisinde bölgede aralıklarla sağanak beklendiği belirtildi.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,