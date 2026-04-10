Edirne\'de Dönercide Baca Yangını

Edirne'de bir dönercinin baca tertibatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Saraçlar Caddesi'ndeki döner satış dükkanının bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın baca kısmında hasara neden oldu.
