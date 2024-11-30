Edirne\'de Dronla Şok Uygulama: Uyuşturucu ve Cezalar

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından şehir genelinde dronlu şok uygulama yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dron destekli yapılan şok uygulamada 527 kişinin GBT'sini sorgularken, 124 aracı kontrol etti. Uygulama kapsamında, durdurulan U.K.'nin üzerinde yapılan aramada 2,56 gram, K.B.A.'nın üzerinde ise 2,48 gram uyuşturucuya bulanmış tütün ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. GBT sorgusu yapılan 1 kişinin yoklama kaçağı olduğu anlaşılması üzerine hakkında tutanak tanzim edilirken, alkollü bir sürücü hakkında da işlem yapıldı. Denetlenen bir mekanda ise sigara içildiği belirlenerek, iş yeri sahibine tutanak tutuldu ve idari işlem başlatıldı. 1 aracın trafikten men edildiği uygulamada, 4 araç sürücüsüne de çeşitli maddelerden 12 bin 878 lira cezai işlem uygulandı.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,