Edirne\'de Eğitim Projeleri Görüşüldü

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) ziyaret etti.

Aksal, görüşmede Edirne'de devam eden eğitim projeleri, mevcut çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin hedeflerin ele alındığını bildirdi.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Aksal, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'i Gazi Meclisimizde ziyaret ettik. Eğitim alanındaki mevcut çalışmalar, Edirne'mizde devam eden projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik kabulleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fevzipaşa İlkokulu heyeti Hırvatistan'da

Edirne Fevzipaşa İlkokulu, Erasmus+ Programı kapsamında hazırlanan proje ile Hırvatistan'ın Rijeka kentinde işbaşı gözlem faaliyetlerine başladı.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, öğretmenler Erasmus+ hareketliliği kapsamında gittikleri Rijeka kentinde, ev sahibi okullarda uygulanan eğitim yöntemlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okul Müdürü Hilmi Uğurlu, uluslararası projelerin öğretmen ve öğrencilerin vizyonunu genişlettiğini belirtti.

Benzer faaliyetlerin devam edeceğini kaydeden Uğurlu, projenin iki ülke arasındaki kültürel bağları da güçlendirdiğini vurguladı.

Proje Koordinatörü Yalçın Yıldırım ise hareketliliğin önemine değinerek, "Bu hareketlilik, öğretmenlerimizin uluslararası deneyim kazanması ve farklı eğitim yaklaşımlarını yerinde gözlemlemesi açısından son derece önemli. Elde ettiğimiz bilgi ve deneyimleri hem ilimizde paylaşarak hem de okulumuzda uygulayarak öğrencilerimize daha kaliteli ve kapsayıcı bir eğitim sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuk Şenliği düzenlenecek

Keşan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan Çocuk Şenliği" düzenleyecek.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre yarın saat 15.00'te Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde başlayacak şenlik programı kapsamında halk oyunları gösterileri, yarışmalar ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Etkinlikte ayrıca animasyon şovları ve çeşitli ikramlar yer alacak.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, tüm çocukları ve ailelerini bayram sevincini paylaşmaya davet etti.

Özcan, çocukların bayramını kutladı

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocukların Türkiye'nin en kıymetli hazinesi olduğunu vurguladı.

Özcan, 23 Nisan'ın dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliği taşıdığını hatırlatarak, bu özel günün bağımsızlık ve demokrasi yolunda atılan en kritik adım olduğunu belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının yıl dönümü olan 23 Nisan 1920'nin millet egemenliğinin ilanı olduğunu ifade eden Özcan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu günü çocuklara armağan etmesinin onlara duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Özcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımız, yarınlarımızın mimarı, ülkemizin en kıymetli hazinesidir. Onların yüzünün güldüğü, eşit fırsatlara sahip olduğu, barış ve huzur içinde bir dünyada yaşamaları en büyük temennimizdir.

Bizler de bu bilinçle, onların daha güzel bir geleceğe hazırlanması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."

Tüm çocukların bayramını kutlayan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanları saygı, minnet ve rahmetle andığını belirtti.

Gençlik koşusu düzenlenecek

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Koşusu" düzenleyecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında organize edilen etkinlik için hazırlık süreci başladı.

Etkinlik takvimine göre koşu, 15 Mayıs Cuma tarihinde Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde icra edilecek.

Program kapsamında saat 09.00 ile 09.45 arasında göğüs numarası teslimi yapılacak, yarış startı ise saat 10.00'da verilecek. Koşunun 11.30'da tamamlanması planlanıyor.

Koşu, 35 yaş ve altı tüm kadın ve erkek katılımcıların başvurusuna açık olacak.

Kayıt işlemleri için Balkan Yerleşkesi'nde bulunan Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi ile iletişime geçilebileceği, ayrıca dijital kayıtlar için paylaşılan görseller üzerindeki QR kodun kullanılabileceği kaydedildi.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye "+90 (284) 236 04 06" numaralı telefondan alınabilecek. Kayıtlar ilgili personeller [email protected]/ [email protected] e-posta adresleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen adaylar için son başvuru tarihinin 13 Mayıs Çarşamba olduğu bildirildi.