Edirne'de Elektrikli Bisiklet Kazası - Son Dakika
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Edirne'de Elektrikli Bisiklet Kazası

08.06.2026 10:33
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Edirne'de devrilen elektrikli bisiklette 2 kişi yaralandı, alkollü sürücüye ceza uygulandı.

Edirne'de devrilen elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesi'nde A.C.K'nın kullandığı elektrikli bisiklet yoldaki çukura girmesi sonucu devrildi.

Kazada A.C.K. ve arkasındaki M.Ş. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Alkollü sürücüye ceza uygulandı

Edirne'de alkollü şekilde araç kullanan sürücüye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Bulvarı'nda Ü.T'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Yapılan kontrolde sürücünün 1.23 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ü.T'ye ceza uygulandı.

Babasından şikayetçi oldu

İpsala ilçesinde bir kişi darp edildiği iddiasıyla babasından şikayetçi oldu.

Bayrambey Mahallesi'nde yaşayan R.O. polis merkezine giderek babasının kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayette bulundu.

İddiayla ilgili M.O'nun ifadesine başvuruldu.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Edirne, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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