Edirne\'de Emniyet Müdürü Gençlerle Buluştu

Edirne'de gerçekleştirilen asayiş uygulaması sırasında İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun polis olmak isteyen gençlerle sohbet etti.

Uygulama sırasında İl Emniyet Müdürü Karaburun'u gören gençlerden Bulut Bacı, yunus polisi olmak istediğini söyledi.

Karaburun da yunus ekiplerinden bir polise, park halindeki motosikleti Bulut'a tanıtmasını ve çalıştırmadan üzerine bindirmesini istedi.

Yunus polisi, motosikletin teknik özelliklerini anlatarak kısa bir bilgilendirme yaptı.

Bulut Bacı, AA muhabirine Emniyet Müdürü Karaburun ile tanışmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Polis olmak için çok çalışacağım." dedi.

Bir süre Balcı ve diğer gençlerle sohbet eden Karaburun, polislik mesleği hakkında bilgi verdiği gençlere anahtarlık, rozet ve emniyet müdürlüğünün amblemi bulunan duvar saati hediye etti.