Edirne\'de Emniyet Teşkilatına İftar

Edirne Emniyet Müdürlüğünce polis başmüfettişleri ve emekli polislere iftar programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve eşi Canan Ayhan'ın katılımıyla emniyet binasındaki iftar programına Edirne'de görev yapan polis başmüfettişleri ile Türkiye Polis Emeklileri Derneği Edirne Şubesi Başkan Vekili Ahmet Boztaş, dernek yönetimi ve üyelerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, meslek hayatlarını milletin huzur ve güvenliğine adamış, fedakarlıklarıyla teşkilata değer katmış emekli polis mensuplarıyla aynı sofrayı paylaşmanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.