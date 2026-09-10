Edirne\'de engelli çocuklar ve aileleri Söğütlük Millet Bahçesi\'nde piknikte buluştu

Edirne'de engelli çocuklar ve aileleri, Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Dünyam Zihin Engellileri Yetiştirme ve Koruma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar müzik, oyun ve dans etkinlikleriyle eğlenceli vakit geçirdi. Aileler de etkinlikte sohbet ederek dayanışma ve paylaşımda bulundu.

Açıklamada, etkinliğin engelli çocukların sosyal yaşamın her alanında aktif bireyler olarak yer alabilmelerine katkı sağlamak ve ailelerin yalnız olmadığını hissettirmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımının yalnızca belirli günlerde hatırlanmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, erişilebilir parklar ve sosyal alanların yanı sıra eğitim, spor, kültür ve sanat faaliyetlerinin herkes için ulaşılabilir olması gerektiği ifade edildi.

Etkinliğe katkı sunan ailelere, gönüllülere ve emeği geçenlere teşekkür edildi.