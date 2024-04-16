Edirne\'de Engelli Gencin Parasını ve Cep Telefonunu Çalan Şüpheli Yakalandı

İstanbul Büyükçekmece'de Otomobil Göle Düştü: Sürücü Yaralandı

İstanbul Büyükçekmece'de seyir halinde olan bir otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki göle düştü. Kazada sürücü yaralandı ve olay yerinde AFAD, itfaiye ve polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve araçta başka biri olma ihtimali üzerine arama çalışmaları devam ediyor.