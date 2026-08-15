Edirne'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı
Meriç ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.
Edirne'nin Meriç ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Subaşı beldesinde M.K'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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