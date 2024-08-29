Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Edirne'nin Havsa ilçesinde yapılan denetimde, bir şüphelinin aracında esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelinin evinde ise Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi ve şüpheli gözaltına alındı.

29.08.2024 11:47
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Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa'nın Abalar köyünde yaptıkları denetimde D.Ö'nün kullandığı araçta arama yaptı.

Aramada 10 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelinin evinde de arama yapan ekipler, oluşturulan alanda saksılar içerisinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

D.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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