Edirne'de FETÖ mensubu baba oğul cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Edirne'de FETÖ mensubu baba oğul cezaevine gönderildi

Edirne\'de FETÖ mensubu baba oğul cezaevine gönderildi

Edirne'de yapılan operasyonda, FETÖ mensubu olduğu belirlenen baba oğul tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan İ.E. ve E.E. adlı şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

27.02.2024 11:27
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Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu baba oğul cezaevine gönderildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan İ.E. ve E.E. adliyeye sevk edildi, zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri askeri yasak bölgedeki denetimlerinde dün iki şüpheliyi yakalamış, gözaltına şüphelilerin meslekten ihraç edilen emniyet müdürü İ.E. (54) ve eski askeri personel E.E. (29) olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA

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