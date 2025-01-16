Edirne'de FETÖ şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de FETÖ şüphelileri yakalandı

İpsala'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi tır dorsesinde yakalanıp tutuklandı.

16.01.2025 14:20
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Edirne'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a kaçarken tır dorsesinde yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

İpsala Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordineli çalışma sonucu takip ettikleri tırın İpsala Sınır Kapısı yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit etti.

Polis gözetiminde sınır kapısına götürülen tır, x-ray taramasından geçirildikten sonra arandı.

Tırın dorsesinde yapılan aramada "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında aranan K.T. ve M.T.K. yakalandı.

FETÖ zanlıları, işlemlerinin ardından İpsala Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili "insan ticareti" kapsamında gözaltına alınan A.H. ve S.O.Ç. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, edirne, Güncel, İpsala, Hukuk, Terör, Son Dakika

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