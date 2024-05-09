Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Yunanistan sınırındaki merkeze bağlı Bosnaköy köyünde 7 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerden 3'ünün FETÖ üyesi olduğu, 3'ünün de "kasten öldürme" suçundan arandığı belirlendi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan şüphelilerin yurt dışına kaçmasına aracılık ettikleri tespit edilen Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "insan kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de FETÖ üyesi 3 şüpheli dahil 7 kişi yakalandı - Son Dakika
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