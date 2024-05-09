Edirne'de FETÖ üyesi 3 şüpheli dahil 7 kişi yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de FETÖ üyesi 3 şüpheli dahil 7 kişi yakalandı

Edirne\'de FETÖ üyesi 3 şüpheli dahil 7 kişi yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü FETÖ üyesi olduğu ve 3'ü ise 'kasten öldürme' suçundan arandığı belirlendi. Ayrıca, yurt dışına kaçmalarına aracılık ettikleri tespit edilen 3 Irak uyruklu şüpheli de gözaltına alındı ve 'insan kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.

09.05.2024 11:57  Güncelleme: 11:59
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Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Yunanistan sınırındaki merkeze bağlı Bosnaköy köyünde 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 3'ünün FETÖ üyesi olduğu, 3'ünün de "kasten öldürme" suçundan arandığı belirlendi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan şüphelilerin yurt dışına kaçmasına aracılık ettikleri tespit edilen Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "insan kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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