Edirne\'de FETÖ ve PKK şüphelileri yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK şüphelisi, Yunanistan'a birlikte kaçarken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi S.A. ile FETÖ şüphelisi S.Ç'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle aç kalmaya başlayan leyleklere, Seydiler Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yem bırakıldı. Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, doğal hayatı korumak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti ve benzer çalışmaların yağışın etkisini sürdürmesi durumunda devam edeceğini söyledi.
Kayseri Sıhhi Tesisatçılar Doğalgaz Kaloriferciler Sondaj ve İnşaat Tenekecileri ve Malzemeleri Satıcıları Odası, 22 Mart Dünya Su Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara musluk contası dağıttı. Etkinlikte suyun önemi vurgulanarak bilgilendirme yapıldı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı da su tasarrufunun önemine dikkat çekti.
Nevşehir'de bir şahıs, para almak amacıyla yaya geçidinde araçların önüne atlayarak dikkat çekmeye çalıştı. Polis ekipleri tarafından fark edilen ve gözaltına alınan şahıs, şikayetçi olmadığı için serbest bırakıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek olan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1), 24 Mart Pazar günü yapılacak. Sınava katılacak adaylardan TC kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkartmak isteyen adayların taleplerinin yerine getirilmesi için Düzce'de Merkez ilçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacak.
Gümüşhane'de esnaflık yapan 40 yaşındaki İbrahim Sağırkaya, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki halı sahada gece saatlerinde arkadaşlarıyla futbol maçı oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sağırkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çubuk Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, 5 yıl boyunca yaptığı çalışmaları anlatıp yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri tanıttı. Demirbaş, ilçenin değerlerine sahip çıkarak vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanarak 17 ana proje belirlediklerini ve bazı projelerini Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile iş birliği yapacaklarını belirtti. Programa, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da katılarak desteklerini dile getirdi.
Bayburtlu 39 yaşındaki Eser Ozulu, geçirdiği spor kazasından 3 yıl sonra sağ dizinde çoklu bağ kopması şüphesi ile yönlendirildiği Trabzon'daki hastanede yapılan operasyonla iyileşti. Ozulu, uzun süren tedavi sürecinden sonra teşhis konulamadığını ve şikayetlerinin artması üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne yönlendirildiğini belirtti. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerim Öner tarafından ameliyat edilen Ozulu, şu anda iyileşme sürecinde olduğunu ve büyük bir rahatlama yaşadığını ifade etti.
Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birliği, Rize AFAD Müdürlüğü K9 ekiplerine kurtarma köpeği eğitimi verdi. AFAD yerleşkesinde 4 personelin katıldığı 45 günlük eğitimde, enkaz ve olay yerlerinde canlı bulunmasına yönelik eğitim başarıyla tamamlandı. AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Hayati Kaya, eğitimi tamamlayan ekibi kutladı.
İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılardan önce ülke dışına çıkan iş insanı Said İnmilad, Konya'dan telefonla görüştüğü ateş altındaki ailesinin hayatından endişe ediyor. İnmilad, ailesiyle haftada bir gün ancak görüşebildiğini ve onların açlık ve ölüm korkusuyla mücadele ettiğini belirtiyor. İnmilad, çocuklarını güvenli bir bölgeye çıkarıp onlara kavuşmak istiyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Mobil Aşevi TIR'ı ile mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Karaalioğlu Parkı içerisinde düzenlenen etkinlikler ve Ramazan çarşısı da yoğun ilgi görüyor.
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