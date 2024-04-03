Edirne\'de FETÖ ve PKK üyesi 3 zanlı yakalandı

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK terör örgütü üyesi 3 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada yurt dışına kaçmaya çalışan 3 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.
Şüphelilerden 2'sinin FETÖ, 1'inin de PKK üyesi olduğu belirlendi.
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşunun konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının, İsrail ordusundaki komutanların başına buyruk hareket etmesinden kaynaklandığı bildirildi. Habere göre, saldırının koordinasyonsuzlukla ilgisi olmadığı ve Gazze'deki askeri birliklerin istedikleri her şeyi yaptığı belirtildi. İsrail Savunma Bakanlığı'nın saldırının koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığı açıklamasına ise İsrailli bir kaynak tarafından tepki gösterildi.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah saldırısı ısrarının arka planını AA Analiz için kaleme aldı. Netanyahu'nun soykırım stratejisi ve Refah saldırısıyla hedeflediği noktalar açıklanmıştır.
Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, gümrük kaçağı binlerce tütün mamulü, tabanca ve kozmetik ürün ele geçirildi. 14 şahıs gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde bulunan bir yurtta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, Dörtyol İlçesi Yeşil Mahallede yer alan bir yurtta çıktı. Yurtta görevlilerinin 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yerinde yangından etkilenen bir çocuk ekipler tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında yurtta maddi hasar oluştu.
Beşiktaş'ta, tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Apartman yöneticisi, yangın çıkan mekanı istemediklerini ve defalarca şikayette bulunduklarını söyledi. Şeker, binanın yapılışında eğlence merkezi için ruhsat alındığını belirtti. Şüpheliler ise gözaltına alındı.
Tavşanlı'da seyir halinde olan otomobilde çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
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